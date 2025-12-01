Preço de Giko Cat hoje

O preço ao vivo de Giko Cat (GIKO) hoje é $ 0.133644, com uma variação de 8.60% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GIKO para USD é de $ 0.133644 por GIKO.

Giko Cat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,341,888, com um fornecimento em circulação de 10.00M GIKO. Nas últimas 24 horas, GIKO foi negociado entre $ 0.123042 (mínimo) e $ 0.137491 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 6.95, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.059728.

No desempenho de curto prazo, GIKO movimentou-se -1.39% na última hora e +52.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Giko Cat (GIKO)

Capitalização de mercado $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Fornecimento Circulante 10.00M 10.00M 10.00M Fornecimento total 9,999,186.993350184 9,999,186.993350184 9,999,186.993350184

