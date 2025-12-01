Preço de GIGAGIRL hoje

O preço ao vivo de GIGAGIRL (GIGI) hoje é $ 0.00004125, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GIGI para USD é de $ 0.00004125 por GIGI.

GIGAGIRL ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 41,121, com um fornecimento em circulação de 997.00M GIGI. Nas últimas 24 horas, GIGI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00017613, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00003241.

No desempenho de curto prazo, GIGI movimentou-se -- na última hora e +21.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de GIGAGIRL (GIGI)

Capitalização de mercado $ 41.12K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 41.12K Fornecimento Circulante 997.00M Fornecimento total 996,996,983.399784

