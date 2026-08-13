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O preço ao vivo de GigaChadGPT hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de $GIGA é de 35,666 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de $GIGA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de GigaChadGPT hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de $GIGA é de 35,666 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de $GIGA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de GigaChadGPT ($GIGA)

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Preço em tempo real de 1 $GIGA para USD

$0.00035666
$0.00035666$0.00035666
0.00%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de GigaChadGPT ($GIGA)
Última atualização da página: 2026-08-13 15:56:58 (UTC+8)

Preço de GigaChadGPT hoje

O preço ao vivo de GigaChadGPT ($GIGA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $GIGA para USD é de $ 0 por $GIGA.

GigaChadGPT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 35,666, com um fornecimento em circulação de 100.00M $GIGA. Nas últimas 24 horas, $GIGA foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03888909, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, $GIGA movimentou-se -- na última hora e +2.92% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 20.30.

Informações de mercado de GigaChadGPT ($GIGA)

$ 35.67K
$ 35.67K$ 35.67K

$ 20.30
$ 20.30$ 20.30

$ 35.67K
$ 35.67K$ 35.67K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de GigaChadGPT é $ 35.67K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 20.30. A oferta em circulação de $GIGA é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 35.67K.

Histórico de preço de GigaChadGPT USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Mínimo 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Máximo 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.03888909
$ 0.03888909$ 0.03888909

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.92%

+2.92%

Histórico de preços de GigaChadGPT ($GIGA) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de GigaChadGPT em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de GigaChadGPT em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de GigaChadGPT em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de GigaChadGPT em USD foi de --.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ 0-15.79%
60 dias$ 0-8.75%
90 dias----

Previsão de preço para GigaChadGPT

Previsão de preço de GigaChadGPT ($GIGA) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de $GIGA em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de GigaChadGPT ($GIGA) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de GigaChadGPT pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço GigaChadGPT pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de $GIGA para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de GigaChadGPT.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de GigaChadGPT ($GIGA)

Whitepaper
Site oficial

Categoria :

BNB Chain EcosystemMeme

Sobre GigaChadGPT

Qual é o preço de hoje de GigaChadGPT ($GIGA)?

O preço em tempo real é R$, refletindo uma variação de preço nas últimas 24 horas de --%. Esse valor é recalculado a cada poucos segundos para refletir as negociações em tempo real nos mercados globais.

Quantos tokens de $GIGA estão em circulação?

A oferta em circulação de $GIGA é de 100000000.0, representando a quantidade atualmente detida pelo público. A oferta em circulação afeta a descoberta de preços e a capitalização de mercado, especialmente para ativos emergentes.

Quantos detentores possuem atualmente GigaChadGPT?

Há uma estimativa de -- detentores únicos de $GIGA nas redes suportadas. Um número crescente de detentores geralmente indica uma adoção em ascensão e interesse de longo prazo no ativo.

Qual é a capitalização de mercado de GigaChadGPT hoje?

A capitalização de mercado está em R$178741.30095006474000, posicionando GigaChadGPT na posição #7597 mundialmente. A capitalização de mercado ajuda os investidores a entenderem o tamanho relativo e a maturidade do ativo em comparação com outros.

Quão ativamente $GIGA está sendo negociado hoje?

Nas últimas 24 horas, o token registrou R$-- em volume de negociação. Volumes mais altos geralmente estão correlacionados com maior liquidez e maior participação de traders.

O que está impulsionando a recente movimentação de GigaChadGPT?

A recente variação de preço de --% nas últimas 24 horas é influenciada pelo sentimento do mercado, pelo comportamento dos investidores, pelo desempenho da categoria inteira dentro de BNB Chain Ecosystem,Meme e por atualizações do ecossistema de --. Notícias quentes ou aumento do interesse nas negociações também podem contribuir.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre GigaChadGPT

Última atualização da página: 2026-08-13 15:56:58 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o GigaChadGPT ($GIGA)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.01500
$0.01500$0.01500

-25.00%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.02000
$0.02000$0.02000

-5.07%

up

up

UPROBINHOOD

$0.2750
$0.2750$0.2750

+13.16%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.28300
$0.28300$0.28300

-13.34%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0.00934
$0.00934$0.00934

-3.51%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002967
$0.0002967$0.0002967

+18.68%

Bitway

Bitway

BTW

$0.252499
$0.252499$0.252499

+15.23%

aPriori

aPriori

APR

$0.48609
$0.48609$0.48609

+12.67%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.02750
$0.02750$0.02750

+12.24%

Velvet

Velvet

VELVET

$0.71583
$0.71583$0.71583

+10.29%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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