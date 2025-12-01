Preço de Gifts Strategy hoje

O preço ao vivo de Gifts Strategy (GIFTSTR) hoje é $ 0.00143665, com uma variação de 10.33% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GIFTSTR para USD é de $ 0.00143665 por GIFTSTR.

Gifts Strategy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 133,511, com um fornecimento em circulação de 93.06M GIFTSTR. Nas últimas 24 horas, GIFTSTR foi negociado entre $ 0.00143023 (mínimo) e $ 0.00160206 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00692033, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GIFTSTR movimentou-se -0.46% na última hora e -8.56% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Gifts Strategy (GIFTSTR)

Capitalização de mercado $ 133.51K$ 133.51K $ 133.51K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 138.60K$ 138.60K $ 138.60K Fornecimento Circulante 93.06M 93.06M 93.06M Fornecimento total 96,613,869.0 96,613,869.0 96,613,869.0

A capitalização de mercado atual de Gifts Strategy é $ 133.51K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GIFTSTR é 93.06M, com um fornecimento total de 96613869.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 138.60K.