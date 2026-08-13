Preço de GhibliCZ hoje

O preço ao vivo de GhibliCZ (GHIBLI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GHIBLI para USD é de $ 0 por GHIBLI.

GhibliCZ ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 42,684, com um fornecimento em circulação de 855.67M GHIBLI. Nas últimas 24 horas, GHIBLI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00586493, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GHIBLI movimentou-se -0.43% na última hora e +2.26% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de GhibliCZ (GHIBLI)

Capitalização de mercado $ 42.68K$ 42.68K $ 42.68K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 42.68K$ 42.68K $ 42.68K Fornecimento Circulante 855.67M 855.67M 855.67M Fornecimento total 855,667,272.6157292 855,667,272.6157292 855,667,272.6157292

A capitalização de mercado atual de GhibliCZ é $ 42.68K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GHIBLI é 855.67M, com um fornecimento total de 855667272.6157292. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 42.68K.