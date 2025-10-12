Informações de preço de GetTheGirl (GTG) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0
Mínimo 24h $ 0
Máximo 24h $ 0
Máximo histórico $ 0.00128154
Menor preço $ 0
Variação de Preço (1h) +1.09%
Alteração de Preço (1D) +0.08%
Variação de Preço (7d) -21.96%

O preço em tempo real de GetTheGirl (GTG) é --. Nas últimas 24 horas, GTG foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GTG é $ 0.00128154, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, GTG variou +1.09% na última hora, +0.08% nas últimas 24 horas e -21.96% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de GetTheGirl (GTG)

Capitalização de mercado $ 657.33K
Volume (24h) --
Capitalização de mercado totalmente diluída $ 657.33K
Fornecimento Circulante 829.71M
Fornecimento total 829,713,515.2685935

A capitalização de mercado atual de GetTheGirl é $ 657.33K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GTG é 829.71M, com um fornecimento total de 829713515.2685935. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 657.33K.