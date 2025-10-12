O preço ao vivo de GetTheGirl hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de GTG para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de GTG facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de GetTheGirl hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de GTG para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de GTG facilmente na MEXC agora.

Mais sobre GTG

Logo de GetTheGirl

Preço de GetTheGirl (GTG)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 GTG para USD

$0.00079223
$0.00079223$0.00079223
0.00%1D
Gráfico de preço em tempo real de GetTheGirl (GTG)
Última atualização da página: 2025-10-12 13:40:56 (UTC+8)

Informações de preço de GetTheGirl (GTG) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00128154
$ 0.00128154$ 0.00128154

$ 0
$ 0$ 0

+1.09%

+0.08%

-21.96%

-21.96%

O preço em tempo real de GetTheGirl (GTG) é --. Nas últimas 24 horas, GTG foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GTG é $ 0.00128154, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, GTG variou +1.09% na última hora, +0.08% nas últimas 24 horas e -21.96% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de GetTheGirl (GTG)

$ 657.33K
$ 657.33K$ 657.33K

--
----

$ 657.33K
$ 657.33K$ 657.33K

829.71M
829.71M 829.71M

829,713,515.2685935
829,713,515.2685935 829,713,515.2685935

A capitalização de mercado atual de GetTheGirl é $ 657.33K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GTG é 829.71M, com um fornecimento total de 829713515.2685935. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 657.33K.

Histórico de preços de GetTheGirl (GTG) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de GetTheGirl em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de GetTheGirl em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de GetTheGirl em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de GetTheGirl em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+0.08%
30 dias$ 0-26.07%
60 dias$ 0+9.30%
90 dias$ 0--

O que é GetTheGirl (GTG)

GTG (Get The Girl) is an interactive AI-powered relationship game built on the Solana blockchain. Players engage in emotionally driven scenarios with an in-game character named Celine, progressing through levels that simulate modern romance and decision-making. GTG integrates GameFi mechanics with token utility by rewarding top players through a monthly jackpot, while 50% of all in-game spending is used to buy and burn tokens, creating a deflationary ecosystem. The project aims to gamify crypto adoption through entertainment, with features such as staking, NFTs, multiplayer mini-games, and DAO governance planned in future updates. GTG is designed to be community-focused and self-sustaining, blending token utility with immersive gameplay and ongoing expansion of the GTG universe.

Recurso de GetTheGirl (GTG)

Whitepaper
Site oficial

Tokenomics de GetTheGirl (GTG)

Compreender a tokenomics de GetTheGirl (GTG) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token GTG agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre GetTheGirl (GTG)

Quanto vale hoje o GetTheGirl (GTG)?
O preço ao vivo de GTG em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de GTG para USD?
O preço atual de GTG para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de GetTheGirl?
A capitalização de mercado de GTG é $ 657.33K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de GTG?
O fornecimento circulante de GTG é de 829.71M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GTG?
GTG atingiu um preço máximo histórico de 0.00128154 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GTG?
GTG atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de GTG?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GTG é -- USD.
GTG vai subir ainda este ano?
GTG pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GTG para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 13:40:56 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.