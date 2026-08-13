Preço de Get Shit Done hoje

O preço ao vivo de Get Shit Done (GSD) hoje é $ 0, com uma variação de 1.87% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GSD para USD é de $ 0 por GSD.

Get Shit Done ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 43,902, com um fornecimento em circulação de 999.93M GSD. Nas últimas 24 horas, GSD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00884348, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GSD movimentou-se -0.32% na última hora e +13.23% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Get Shit Done (GSD)

Capitalização de mercado $ 43.90K$ 43.90K $ 43.90K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 43.90K$ 43.90K $ 43.90K Fornecimento Circulante 999.93M 999.93M 999.93M Fornecimento total 999,929,750.357917 999,929,750.357917 999,929,750.357917

A capitalização de mercado atual de Get Shit Done é $ 43.90K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GSD é 999.93M, com um fornecimento total de 999929750.357917. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 43.90K.