Preço de Get Rich or Die Trying hoje

O preço ao vivo de Get Rich or Die Trying (GRODT) hoje é --, com uma variação de 0.68% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GRODT para USD é de -- por GRODT.

Get Rich or Die Trying ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 670,943, com um fornecimento em circulação de 1000.00M GRODT. Nas últimas 24 horas, GRODT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00588249, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GRODT movimentou-se +0.32% na última hora e -2.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Get Rich or Die Trying (GRODT)

Capitalização de mercado $ 670.94K$ 670.94K $ 670.94K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 670.94K$ 670.94K $ 670.94K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,999,998.0 999,999,998.0 999,999,998.0

A capitalização de mercado atual de Get Rich or Die Trying é $ 670.94K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GRODT é 1000.00M, com um fornecimento total de 999999998.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 670.94K.