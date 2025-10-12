Informações de preço de Germinal (GERM) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 Mínimo 24h $ 0 Máximo 24h $ 0 Máximo histórico $ 0 Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) -2.56%

O preço em tempo real de Germinal (GERM) é --. Nas últimas 24 horas, GERM foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GERM é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, GERM variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -2.56% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Germinal (GERM)

Capitalização de mercado $ 8.40K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.40K Fornecimento Circulante 999.02M Fornecimento total 999,023,863.076682

A capitalização de mercado atual de Germinal é $ 8.40K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GERM é 999.02M, com um fornecimento total de 999023863.076682. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.40K.