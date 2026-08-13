Preço de GeorgePlaysClashRoyale hoje

O preço ao vivo de GeorgePlaysClashRoyale (CLASH) hoje é $ 0.00841441, com uma variação de 1.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CLASH para USD é de $ 0.00841441 por CLASH.

GeorgePlaysClashRoyale ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 8,411,091, com um fornecimento em circulação de 999.69M CLASH. Nas últimas 24 horas, CLASH foi negociado entre $ 0.00779234 (mínimo) e $ 0.00857351 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.082293, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00429789.

No desempenho de curto prazo, CLASH movimentou-se +0.93% na última hora e -9.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 372.68K.

Informações de mercado de GeorgePlaysClashRoyale (CLASH)

Capitalização de mercado $ 8.41M$ 8.41M $ 8.41M Volume (24h) $ 372.68K$ 372.68K $ 372.68K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.41M$ 8.41M $ 8.41M Fornecimento Circulante 999.69M 999.69M 999.69M Fornecimento total 999,687,786.122 999,687,786.122 999,687,786.122

A capitalização de mercado atual de GeorgePlaysClashRoyale é $ 8.41M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 372.68K. A oferta em circulação de CLASH é 999.69M, com um fornecimento total de 999687786.122. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.41M.