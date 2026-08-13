Preço de GenomesDAO GENOME hoje

O preço ao vivo de GenomesDAO GENOME (GENOME) hoje é $ 0, com uma variação de 1.69% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GENOME para USD é de $ 0 por GENOME.

GenomesDAO GENOME ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 329,347, com um fornecimento em circulação de 1.00B GENOME. Nas últimas 24 horas, GENOME foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.058627, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GENOME movimentou-se -0.17% na última hora e -5.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 40.97.

Informações de mercado de GenomesDAO GENOME (GENOME)

Capitalização de mercado $ 329.35K$ 329.35K $ 329.35K Volume (24h) $ 40.97$ 40.97 $ 40.97 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 329.35K$ 329.35K $ 329.35K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de GenomesDAO GENOME é $ 329.35K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 40.97. A oferta em circulação de GENOME é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 329.35K.