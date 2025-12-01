Preço de General Impressions hoje

O preço ao vivo de General Impressions (GEN) hoje é $ 0.00001009, com uma variação de 0.80% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GEN para USD é de $ 0.00001009 por GEN.

General Impressions ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,092.66, com um fornecimento em circulação de 1.00B GEN. Nas últimas 24 horas, GEN foi negociado entre $ 0.00000998 (mínimo) e $ 0.00001014 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.060835, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000593.

No desempenho de curto prazo, GEN movimentou-se -- na última hora e +23.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de General Impressions (GEN)

Capitalização de mercado $ 10.09K$ 10.09K $ 10.09K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.09K$ 10.09K $ 10.09K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

