O preço ao vivo de GeneAlpha (GA) hoje é --, com uma variação de 17.98% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GA para USD é de -- por GA.

GeneAlpha ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,552.87, com um fornecimento em circulação de 5.80M GA. Nas últimas 24 horas, GA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.087988, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GA movimentou-se -0.25% na última hora e -81.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Capitalização de mercado $ 3.55K$ 3.55K $ 3.55K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.13K$ 6.13K $ 6.13K Fornecimento Circulante 5.80M 5.80M 5.80M Fornecimento total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

A capitalização de mercado atual de GeneAlpha é $ 3.55K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GA é 5.80M, com um fornecimento total de 10000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.13K.