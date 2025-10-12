O que é GEI BEAR (GEI)

GEI BEAR ($GEI) is a community-driven meme token built on the XRP Ledger (XRPL). It was born from the resilient spirit of XRP holders who have withstood years of market skepticism, ridicule, and doubt—particularly from critics dubbed "GEI Bears." Rather than remain passive, the XRP community chose to answer with humor, memes, and a bold new token that turns mockery into motivation. GEI BEAR aims to become the unofficial meme ambassador of the XRPL, blending entertainment, community engagement, and blockchain functionality. In an era where meme coins capture mass attention and cultural power, GEI BEAR takes a unique position by representing a specific subculture within crypto: those who never gave up on XRP. By embracing satire and internet culture, the project energizes a new wave of XRP holders who want more than just passive investment—they want fun, community, and identity. The token features zero tax on buy and sell transactions, making it frictionless to trade and ideal for fast-paced meme coin markets. It is fully deployed on the XRP Ledger, taking advantage of the network's high-speed, low-cost, and eco-friendly design. With a total supply of 69,420,589 $GEI, the project embraces meme culture to its core while ensuring supply is capped for scarcity. Beyond trading, $GEI is also the key to accessing the GEI BEAR NFT collection on xrp.cafe, where holders can collect, trade, and show off bear-themed NFTs with rarity traits. These NFTs strengthen community bonds and add another layer of engagement and utility to the ecosystem. The GEI BEAR community thrives on Twitter, Telegram, and expanding platforms like TikTok, where memes, updates, and events foster ongoing interaction. The team is also exploring future use cases such as governance voting, exclusive holder events, and staking or burn mechanics—all driven by community input. Importantly, GEI BEAR makes no claim of utility beyond its entertainment and community value. It is intentionally transparent as a meme coin—but one backed by purpose, culture, and relentless community energy. Whether you're a long-time XRP supporter or new to the world of crypto memes, GEI BEAR invites you to laugh, hold, and join the movement that turns doubt into digital gold.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre GEI BEAR (GEI) Quanto vale hoje o GEI BEAR (GEI)? O preço ao vivo de GEI em USD é 0.00196846 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de GEI para USD? $ 0.00196846 . Confira o O preço atual de GEI para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de GEI BEAR? A capitalização de mercado de GEI é $ 136.65K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de GEI? O fornecimento circulante de GEI é de 69.42M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GEI? GEI atingiu um preço máximo histórico de 0.00821529 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GEI? GEI atingiu um preço minímo histórico de 0.00139935 USD . Qual é o volume de negociação de GEI? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GEI é -- USD . GEI vai subir ainda este ano? GEI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GEI para uma análise mais detalhada.

