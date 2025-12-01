Preço de Geez PNutz hoje

O preço ao vivo de Geez PNutz (PNUTZ) hoje é $ 0.246767, com uma variação de 8.64% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PNUTZ para USD é de $ 0.246767 por PNUTZ.

Geez PNutz ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 93,031, com um fornecimento em circulação de 377.00K PNUTZ. Nas últimas 24 horas, PNUTZ foi negociado entre $ 0.222701 (mínimo) e $ 0.254691 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.674176, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.129475.

No desempenho de curto prazo, PNUTZ movimentou-se -0.41% na última hora e +22.13% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Geez PNutz (PNUTZ)

Capitalização de mercado $ 93.03K$ 93.03K $ 93.03K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 93.03K$ 93.03K $ 93.03K Fornecimento Circulante 377.00K 377.00K 377.00K Fornecimento total 377,000.0 377,000.0 377,000.0

