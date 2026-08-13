Preço de GBM Tokens hoje

O preço ao vivo de GBM Tokens (GBM) hoje é $ 0, com uma variação de 1,19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GBM para USD é de $ 0 por GBM.

GBM Tokens ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 16 459,23, com um fornecimento em circulação de 177,09M GBM. Nas últimas 24 horas, GBM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0,01994877, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GBM movimentou-se -- na última hora e -93,73% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de GBM Tokens (GBM)

Capitalização de mercado $ 16,46K$ 16,46K $ 16,46K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 16,46K$ 16,46K $ 16,46K Fornecimento Circulante 177,09M 177,09M 177,09M Fornecimento total 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

A capitalização de mercado atual de GBM Tokens é $ 16,46K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GBM é 177,09M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 16,46K.