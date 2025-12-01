Preço de Gashy hoje

O preço ao vivo de Gashy (GASH) hoje é --, com uma variação de 5.71% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GASH para USD é de -- por GASH.

Gashy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 19,775.17, com um fornecimento em circulação de 962.50M GASH. Nas últimas 24 horas, GASH foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GASH movimentou-se -0.35% na última hora e -6.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Gashy (GASH)

Capitalização de mercado $ 19.78K$ 19.78K $ 19.78K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 19.78K$ 19.78K $ 19.78K Fornecimento Circulante 962.50M 962.50M 962.50M Fornecimento total 962,497,766.7333279 962,497,766.7333279 962,497,766.7333279

