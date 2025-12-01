Preço de GarudaX hoje

O preço ao vivo de GarudaX (GRDX) hoje é $ 0.00248255, com uma variação de 5.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GRDX para USD é de $ 0.00248255 por GRDX.

GarudaX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 106,269, com um fornecimento em circulação de 43.05M GRDX. Nas últimas 24 horas, GRDX foi negociado entre $ 0.00235075 (mínimo) e $ 0.00247448 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00593594, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00183371.

No desempenho de curto prazo, GRDX movimentou-se +3.21% na última hora e +7.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de GarudaX (GRDX)

Capitalização de mercado $ 106.27K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 235.31K Fornecimento Circulante 43.05M Fornecimento total 95,329,657.0

