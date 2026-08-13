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O preço ao vivo de Games for a Living hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de GFAL é de 5,347,558 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de GFAL para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Games for a Living hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de GFAL é de 5,347,558 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de GFAL para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de Games for a Living (GFAL)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 GFAL para USD

$0.00076326
$0.00076326$0.00076326
-0.01%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Games for a Living (GFAL)
Última atualização da página: 2026-08-13 15:47:53 (UTC+8)

Preço de Games for a Living hoje

O preço ao vivo de Games for a Living (GFAL) hoje é $ 0, com uma variação de 1.49% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GFAL para USD é de $ 0 por GFAL.

Games for a Living ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,347,558, com um fornecimento em circulação de 5.25B GFAL. Nas últimas 24 horas, GFAL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04868205, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GFAL movimentou-se +0.01% na última hora e -4.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.52K.

Informações de mercado de Games for a Living (GFAL)

$ 5.35M
$ 5.35M$ 5.35M

$ 1.52K
$ 1.52K$ 1.52K

$ 7.63M
$ 7.63M$ 7.63M

5.25B
5.25B 5.25B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Games for a Living é $ 5.35M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.52K. A oferta em circulação de GFAL é 5.25B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.63M.

Histórico de preço de Games for a Living USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04868205
$ 0.04868205$ 0.04868205

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-1.48%

-4.16%

-4.16%

Histórico de preços de Games for a Living (GFAL) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Games for a Living em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Games for a Living em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Games for a Living em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Games for a Living em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-1.48%
30 dias$ 0-24.84%
60 dias$ 0-41.02%
90 dias$ 0--

Previsão de preço para Games for a Living

Previsão de preço de Games for a Living (GFAL) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de GFAL em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Games for a Living (GFAL) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Games for a Living pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Games for a Living pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de GFAL para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Games for a Living.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Games for a Living (GFAL)

Whitepaper
Site oficial

Categoria :

BNB Chain EcosystemGaming (GameFi)NFT

Sobre Games for a Living

Qual é o preço atual de mercado de Games for a Living?

Games for a Living está avaliado em R$, com uma variação de -1.48% nas últimas 24 horas. Isso reflete o estado mais recente da oferta e demanda nos mercados globais de criptomoedas.

Quantos detentores únicos possui GFAL?

Há -- detentores na cadeia, o que indica a distribuição e adoção pela comunidade de GFAL. Um aumento no número de detentores é frequentemente considerado um sinal de fortalecimento da participação na rede ou de maior interesse de longo prazo.

Quão ativo está Games for a Living em sua blockchain nativa?

Como token em --, a atividade é influenciada por interações com carteiras, taxas de rede, comportamento de staking e uso de contratos inteligentes. Uma atividade elevada pode estar correlacionada com maior volume de negociação ou com novos desenvolvimentos no ecossistema.

Qual é a oferta circulante total de GFAL?

A oferta circulante é de 5253416643.0, o que afeta diretamente a escassez e a avaliação do token. Alterações na oferta podem ocorrer devido a emissões, queimas ou cronogramas de desbloqueio.

Qual é o volume de 24 horas de Games for a Living?

Games for a Living gerou R$-- em volume de negociação durante o último dia, demonstrando quão ativamente o ativo está sendo negociado e a profundidade de sua liquidez.

Como se comporta GFAL em relação aos concorrentes da Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Play To Earn?

Comparado a outros ativos no segmento Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Play To Earn, o impulso de GFAL é influenciado pelo sentimento do mercado, adoção por investidores e métricas na cadeia vinculadas à --.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Games for a Living

Última atualização da página: 2026-08-13 15:47:53 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Games for a Living (GFAL)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.01600
$0.01600$0.01600

-20.00%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.02004
$0.02004$0.02004

-4.88%

up

up

UPROBINHOOD

$0.2777
$0.2777$0.2777

+14.27%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.28187
$0.28187$0.28187

-13.68%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0.00932
$0.00932$0.00932

-3.71%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002904
$0.0002904$0.0002904

+16.16%

Bitway

Bitway

BTW

$0.250139
$0.250139$0.250139

+14.16%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0.001065
$0.001065$0.001065

+6.50%

aPriori

aPriori

APR

$0.48392
$0.48392$0.48392

+12.17%

Velvet

Velvet

VELVET

$0.71837
$0.71837$0.71837

+10.68%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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