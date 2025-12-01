Preço de Game7 hoje

O preço ao vivo de Game7 (G7) hoje é $ 0.00008656, com uma variação de 4.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de G7 para USD é de $ 0.00008656 por G7.

Game7 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 187,849, com um fornecimento em circulação de 2.26B G7. Nas últimas 24 horas, G7 foi negociado entre $ 0.00007389 (mínimo) e $ 0.00011673 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02317852, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00005019.

No desempenho de curto prazo, G7 movimentou-se -4.90% na última hora e -25.47% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Game7 (G7)

Capitalização de mercado $ 187.85K$ 187.85K $ 187.85K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 830.92K$ 830.92K $ 830.92K Fornecimento Circulante 2.26B 2.26B 2.26B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Game7 é $ 187.85K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de G7 é 2.26B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 830.92K.