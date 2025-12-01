Preço de Game Money hoje

O preço ao vivo de Game Money (GM) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GM para USD é de -- por GM.

Game Money ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 13,073.96, com um fornecimento em circulação de 977.78M GM. Nas últimas 24 horas, GM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GM movimentou-se -- na última hora e -1.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Game Money (GM)

Capitalização de mercado $ 13.07K$ 13.07K $ 13.07K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 13.07K$ 13.07K $ 13.07K Fornecimento Circulante 977.78M 977.78M 977.78M Fornecimento total 977,777,777.9999999 977,777,777.9999999 977,777,777.9999999

A capitalização de mercado atual de Game Money é $ 13.07K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GM é 977.78M, com um fornecimento total de 977777777.9999999. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 13.07K.