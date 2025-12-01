Preço de Game 5 BALL hoje

O preço ao vivo de Game 5 BALL (BALL) hoje é $ 0.00213722, com uma variação de 1.17% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BALL para USD é de $ 0.00213722 por BALL.

Game 5 BALL ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,111,634, com um fornecimento em circulação de 520.01M BALL. Nas últimas 24 horas, BALL foi negociado entre $ 0.0021002 (mínimo) e $ 0.0021485 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01128623, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BALL movimentou-se -0.11% na última hora e +4.72% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Game 5 BALL (BALL)

Capitalização de mercado $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Fornecimento Circulante 520.01M 520.01M 520.01M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

