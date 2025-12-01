Preço de Gallo the Hen hoje

O preço ao vivo de Gallo the Hen (GALLO) hoje é $ 0.0000075, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GALLO para USD é de $ 0.0000075 por GALLO.

Gallo the Hen ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,494.89, com um fornecimento em circulação de 999.75M GALLO. Nas últimas 24 horas, GALLO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00157496, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000068.

No desempenho de curto prazo, GALLO movimentou-se -- na última hora e +5.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Gallo the Hen (GALLO)

Capitalização de mercado $ 7.49K$ 7.49K $ 7.49K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.49K$ 7.49K $ 7.49K Fornecimento Circulante 999.75M 999.75M 999.75M Fornecimento total 999,751,905.515163 999,751,905.515163 999,751,905.515163

