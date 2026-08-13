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O preço ao vivo de Galaxy WETH Quality hoje é 1,904.96 USD. A capitalização de mercado de ETH:GWETHQ é de 17,019,073 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ETH:GWETHQ para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Galaxy WETH Quality hoje é 1,904.96 USD. A capitalização de mercado de ETH:GWETHQ é de 17,019,073 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ETH:GWETHQ para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de Galaxy WETH Quality (ETH:GWETHQ)

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mexc
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USD
Gráfico de preço em tempo real de Galaxy WETH Quality (ETH:GWETHQ)
Última atualização da página: 2026-08-13 15:46:54 (UTC+8)

Preço de Galaxy WETH Quality hoje

O preço ao vivo de Galaxy WETH Quality (ETH:GWETHQ) hoje é $ 1,904.96, com uma variação de 0.61% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ETH:GWETHQ para USD é de $ 1,904.96 por ETH:GWETHQ.

Galaxy WETH Quality ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 17,019,073, com um fornecimento em circulação de 8.93K ETH:GWETHQ. Nas últimas 24 horas, ETH:GWETHQ foi negociado entre $ 1,878.42 (mínimo) e $ 1,926.86 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2,003.64, enquanto a mínima histórica foi de $ 1,833.35.

No desempenho de curto prazo, ETH:GWETHQ movimentou-se +0.19% na última hora e -0.76% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Galaxy WETH Quality (ETH:GWETHQ)

$ 17.02M
$ 17.02M$ 17.02M

$ 0.00
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$ 17.02M
$ 17.02M$ 17.02M

8.93K
8.93K 8.93K

8,934.095474285208
8,934.095474285208 8,934.095474285208

A capitalização de mercado atual de Galaxy WETH Quality é $ 17.02M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de ETH:GWETHQ é 8.93K, com um fornecimento total de 8934.095474285208. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.02M.

Histórico de preço de Galaxy WETH Quality USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 1,878.42
$ 1,878.42$ 1,878.42
Mínimo 24h
$ 1,926.86
$ 1,926.86$ 1,926.86
Máximo 24h

$ 1,878.42
$ 1,878.42$ 1,878.42

$ 1,926.86
$ 1,926.86$ 1,926.86

$ 2,003.64
$ 2,003.64$ 2,003.64

$ 1,833.35
$ 1,833.35$ 1,833.35

+0.19%

+0.61%

-0.76%

-0.76%

Histórico de preços de Galaxy WETH Quality (ETH:GWETHQ) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Galaxy WETH Quality em USD foi de $ +11.62.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Galaxy WETH Quality em USD foi de $ +120.6904552640.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Galaxy WETH Quality em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Galaxy WETH Quality em USD foi de $ +0.0024082605443.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +11.62+0.61%
30 dias$ +120.6904552640+6.34%
60 dias$ 0--
90 dias$ +0.0024082605443+0.00%

Previsão de preço para Galaxy WETH Quality

Previsão de preço de Galaxy WETH Quality (ETH:GWETHQ) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de ETH:GWETHQ em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Galaxy WETH Quality (ETH:GWETHQ) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Galaxy WETH Quality pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Galaxy WETH Quality pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de ETH:GWETHQ para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Galaxy WETH Quality.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Sobre Galaxy WETH Quality

Qual é o valor atual de Galaxy WETH Quality hoje?

Hoje, Galaxy WETH Quality está sendo negociado a R$9546.7680327997344000, com uma variação de preço de 0.61% nas últimas 24 horas. Esse preço muda constantemente, refletindo o sentimento do mercado em tempo real.

Quão volátil está ETH:GWETHQ neste momento?

A taxa de volatilidade de 24 horas é de --%, oferecendo uma visão sobre a rapidez com que o preço do token está se movendo. Uma maior volatilidade pode criar tanto oportunidades de trading quanto riscos, dependendo das condições do mercado.

Quais são as condições de liquidez de Galaxy WETH Quality hoje?

Galaxy WETH Quality possui uma pontuação de liquidez de --/100, que avalia a profundidade do mercado em diversas exchanges. Uma maior liquidez geralmente resulta em spreads mais apertados e melhor execução para ordens de mercado.

Quais níveis de preço ETH:GWETHQ negociou hoje?

Nas últimas 24 horas, ele foi negociado entre R$9413.7619730449338000 e R$9656.5205839915254000. Essa faixa ajuda os traders a identificar zonas de suporte e resistência para estratégias de curto prazo.

Qual é o volume de negociação de ETH:GWETHQ hoje?

No último dia, foram negociados um total de R$--. Picos no volume frequentemente precedem grandes movimentos de preço ou mudanças no sentimento do mercado.

Como os investidores devem interpretar o nível de risco de Galaxy WETH Quality?

O risco é determinado pela volatilidade, profundidade da liquidez, classificação no mercado e distribuição da oferta. Como ativo Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Tokens construído na --, o perfil de risco de ETH:GWETHQ pode flutuar conforme atualizações do ecossistema ou tendências setoriais.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Galaxy WETH Quality

Última atualização da página: 2026-08-13 15:46:54 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Galaxy WETH Quality (ETH:GWETHQ)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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Principais altas

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$0.0002998
$0.0002998$0.0002998

+19.92%

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$0.250139$0.250139

+14.16%

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$0.48413
$0.48413$0.48413

+12.22%

Velvet

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$0.71881
$0.71881$0.71881

+10.74%

Stupid Faces

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$0.02622$0.02622

+7.02%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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