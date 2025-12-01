Preço de Galactic Bonk hoje

O preço ao vivo de Galactic Bonk (G-BONK) hoje é $ 0.00003847, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de G-BONK para USD é de $ 0.00003847 por G-BONK.

Galactic Bonk ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 33,311, com um fornecimento em circulação de 865.91M G-BONK. Nas últimas 24 horas, G-BONK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00061356, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00003845.

No desempenho de curto prazo, G-BONK movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Galactic Bonk (G-BONK)

Capitalização de mercado $ 33.31K$ 33.31K $ 33.31K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 33.31K$ 33.31K $ 33.31K Fornecimento Circulante 865.91M 865.91M 865.91M Fornecimento total 865,912,128.200381 865,912,128.200381 865,912,128.200381

