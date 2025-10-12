O preço ao vivo de Gala Music hoje é 0.01030004 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MUSIC para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MUSIC facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Gala Music hoje é 0.01030004 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MUSIC para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MUSIC facilmente na MEXC agora.

Preço de Gala Music (MUSIC)

Preço em tempo real de 1 MUSIC para USD

$0.01030004
$0.01030004$0.01030004
+23.70%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Gala Music (MUSIC)
Última atualização da página: 2025-10-12 13:17:45 (UTC+8)

Informações de preço de Gala Music (MUSIC) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
Mínimo 24h
Máximo 24h

+1.03%

+23.80%

-15.80%

-15.80%

O preço em tempo real de Gala Music (MUSIC) é $0.01030004. Nas últimas 24 horas, MUSIC foi negociado entre a mínima de $ 0.00823172 e a máxima de $ 0.01288594, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MUSIC é $ 0.303994, enquanto o mais baixo é $ 0.00724323.

Em termos de desempenho de curto prazo, MUSIC variou +1.03% na última hora, +23.80% nas últimas 24 horas e -15.80% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Gala Music (MUSIC)

157.79M
157.79M 157.79M

157,792,054.9294667
157,792,054.9294667 157,792,054.9294667

A capitalização de mercado atual de Gala Music é $ 1.63M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MUSIC é 157.79M, com um fornecimento total de 157792054.9294667. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.63M.

Histórico de preços de Gala Music (MUSIC) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Gala Music em USD foi de $ +0.00198002.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Gala Music em USD foi de $ -0.0035876769.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Gala Music em USD foi de $ -0.0050336367.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Gala Music em USD foi de $ -0.00661317706608923.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00198002+23.80%
30 dias$ -0.0035876769-34.83%
60 dias$ -0.0050336367-48.87%
90 dias$ -0.00661317706608923-39.10%

O que é Gala Music (MUSIC)

Gala Music is a decentralized platform built on GalaChain that utilizes blockchain technology to offer artists control over their music, while providing listeners and fans with a more rewarding experience that is directly connected to musicians, merchandise, and other exclusive access.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Gala Music (MUSIC)

Previsão de preço do Gala Music (em USD)

Quanto valerá Gala Music (MUSIC) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Gala Music (MUSIC) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Gala Music.

Confira a previsão de preço de Gala Music agora!

MUSIC para moedas locais

Tokenomics de Gala Music (MUSIC)

Compreender a tokenomics de Gala Music (MUSIC) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MUSIC agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Gala Music (MUSIC)

Quanto vale hoje o Gala Music (MUSIC)?
O preço ao vivo de MUSIC em USD é 0.01030004 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de MUSIC para USD?
O preço atual de MUSIC para USD é $ 0.01030004. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Gala Music?
A capitalização de mercado de MUSIC é $ 1.63M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de MUSIC?
O fornecimento circulante de MUSIC é de 157.79M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MUSIC?
MUSIC atingiu um preço máximo histórico de 0.303994 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MUSIC?
MUSIC atingiu um preço minímo histórico de 0.00724323 USD.
Qual é o volume de negociação de MUSIC?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MUSIC é -- USD.
MUSIC vai subir ainda este ano?
MUSIC pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MUSIC para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 13:17:45 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.