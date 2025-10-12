Informações de preço de Gala Music (MUSIC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00823172 $ 0.00823172 $ 0.00823172 Mínimo 24h $ 0.01288594 $ 0.01288594 $ 0.01288594 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00823172$ 0.00823172 $ 0.00823172 Máximo 24h $ 0.01288594$ 0.01288594 $ 0.01288594 Máximo histórico $ 0.303994$ 0.303994 $ 0.303994 Menor preço $ 0.00724323$ 0.00724323 $ 0.00724323 Variação de Preço (1h) +1.03% Alteração de Preço (1D) +23.80% Variação de Preço (7d) -15.80% Variação de Preço (7d) -15.80%

O preço em tempo real de Gala Music (MUSIC) é $0.01030004. Nas últimas 24 horas, MUSIC foi negociado entre a mínima de $ 0.00823172 e a máxima de $ 0.01288594, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MUSIC é $ 0.303994, enquanto o mais baixo é $ 0.00724323.

Em termos de desempenho de curto prazo, MUSIC variou +1.03% na última hora, +23.80% nas últimas 24 horas e -15.80% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Gala Music (MUSIC)

Capitalização de mercado $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Fornecimento Circulante 157.79M 157.79M 157.79M Fornecimento total 157,792,054.9294667 157,792,054.9294667 157,792,054.9294667

A capitalização de mercado atual de Gala Music é $ 1.63M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MUSIC é 157.79M, com um fornecimento total de 157792054.9294667. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.63M.