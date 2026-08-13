Preço de Gains hoje

O preço ao vivo de Gains (GAINS) hoje é $ 0.00251314, com uma variação de 0.75% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GAINS para USD é de $ 0.00251314 por GAINS.

Gains ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 146,032, com um fornecimento em circulação de 58.11M GAINS. Nas últimas 24 horas, GAINS foi negociado entre $ 0.00250681 (mínimo) e $ 0.00254307 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.86, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GAINS movimentou-se -- na última hora e -3.47% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 14.36.

Informações de mercado de Gains (GAINS)

Capitalização de mercado $ 146.03K$ 146.03K $ 146.03K Volume (24h) $ 14.36$ 14.36 $ 14.36 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 251.31K$ 251.31K $ 251.31K Fornecimento Circulante 58.11M 58.11M 58.11M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Gains é $ 146.03K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 14.36. A oferta em circulação de GAINS é 58.11M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 251.31K.