Preço de GaiAI hoje

O preço ao vivo de GaiAI (GAIX) hoje é $ 0.00718404, com uma variação de 359.39% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GAIX para USD é de $ 0.00718404 por GAIX.

GaiAI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,179,373, com um fornecimento em circulação de 164.17M GAIX. Nas últimas 24 horas, GAIX foi negociado entre $ 0.0015636 (mínimo) e $ 0.00718544 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.229919, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GAIX movimentou-se +0.04% na última hora e +105.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 105.24.

Informações de mercado de GaiAI (GAIX)

Capitalização de mercado $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Volume (24h) $ 105.24$ 105.24 $ 105.24 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.18M$ 7.18M $ 7.18M Fornecimento Circulante 164.17M 164.17M 164.17M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de GaiAI é $ 1.18M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 105.24. A oferta em circulação de GAIX é 164.17M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.18M.