Preço de Gaia Everworld hoje

O preço ao vivo de Gaia Everworld (GAIA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GAIA para USD é de $ 0 por GAIA.

Gaia Everworld ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 42,210, com um fornecimento em circulação de 422.47M GAIA. Nas últimas 24 horas, GAIA foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.37, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GAIA movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Gaia Everworld (GAIA)

Capitalização de mercado $ 42.21K$ 42.21K $ 42.21K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 49.96K$ 49.96K $ 49.96K Fornecimento Circulante 422.47M 422.47M 422.47M Fornecimento total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Gaia Everworld é $ 42.21K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GAIA é 422.47M, com um fornecimento total de 500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 49.96K.