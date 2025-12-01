Preço de G8DAY hoje

O preço ao vivo de G8DAY (G8D) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de G8D para USD é de -- por G8D.

G8DAY ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 101,818, com um fornecimento em circulação de 8.80B G8D. Nas últimas 24 horas, G8D foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.004584, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, G8D movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de G8DAY (G8D)

Capitalização de mercado $ 101.82K$ 101.82K $ 101.82K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 101.82K$ 101.82K $ 101.82K Fornecimento Circulante 8.80B 8.80B 8.80B Fornecimento total 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0

