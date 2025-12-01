Preço de Fyde hoje

O preço ao vivo de Fyde (FYDE) hoje é $ 0.00475228, com uma variação de 6.62% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FYDE para USD é de $ 0.00475228 por FYDE.

Fyde ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 82,357, com um fornecimento em circulação de 17.33M FYDE. Nas últimas 24 horas, FYDE foi negociado entre $ 0.00475213 (mínimo) e $ 0.00534303 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.301155, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00290586.

No desempenho de curto prazo, FYDE movimentou-se -0.00% na última hora e +11.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Fyde (FYDE)

Capitalização de mercado $ 82.36K$ 82.36K $ 82.36K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 475.22K$ 475.22K $ 475.22K Fornecimento Circulante 17.33M 17.33M 17.33M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

