Preço de FVIX hoje

O preço ao vivo de FVIX (FVIX) hoje é $ 32.82, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FVIX para USD é de $ 32.82 por FVIX.

FVIX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 492,048, com um fornecimento em circulação de 15.04K FVIX. Nas últimas 24 horas, FVIX foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 95.98, enquanto a mínima histórica foi de $ 18.95.

No desempenho de curto prazo, FVIX movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de FVIX (FVIX)

Capitalização de mercado $ 492.05K$ 492.05K $ 492.05K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 493.57K$ 493.57K $ 493.57K Fornecimento Circulante 15.04K 15.04K 15.04K Fornecimento total 15,036.402011690452 15,036.402011690452 15,036.402011690452

