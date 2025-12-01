Preço de Future Arises In The Heart hoje

O preço ao vivo de Future Arises In The Heart (FAITH) hoje é $ 0.00000448, com uma variação de 1.29% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FAITH para USD é de $ 0.00000448 por FAITH.

Future Arises In The Heart ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,473.9, com um fornecimento em circulação de 998.12M FAITH. Nas últimas 24 horas, FAITH foi negociado entre $ 0.0000044 (mínimo) e $ 0.00000456 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0002799, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000425.

No desempenho de curto prazo, FAITH movimentou-se -- na última hora e +3.41% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Future Arises In The Heart (FAITH)

Capitalização de mercado $ 4.47K$ 4.47K $ 4.47K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.47K$ 4.47K $ 4.47K Fornecimento Circulante 998.12M 998.12M 998.12M Fornecimento total 998,119,757.688083 998,119,757.688083 998,119,757.688083

A capitalização de mercado atual de Future Arises In The Heart é $ 4.47K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FAITH é 998.12M, com um fornecimento total de 998119757.688083. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.47K.