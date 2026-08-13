Preço de Futardio cult hoje

O preço ao vivo de Futardio cult (FUTARDIO) hoje é $ 0.01291054, com uma variação de 10.67% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FUTARDIO para USD é de $ 0.01291054 por FUTARDIO.

Futardio cult ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 172,999, com um fornecimento em circulação de 13.40M FUTARDIO. Nas últimas 24 horas, FUTARDIO foi negociado entre $ 0.01156397 (mínimo) e $ 0.01291072 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.051716, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00228239.

No desempenho de curto prazo, FUTARDIO movimentou-se +1.54% na última hora e -38.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.49K.

Informações de mercado de Futardio cult (FUTARDIO)

Capitalização de mercado $ 173.00K$ 173.00K $ 173.00K Volume (24h) $ 2.49K$ 2.49K $ 2.49K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 173.00K$ 173.00K $ 173.00K Fornecimento Circulante 13.40M 13.40M 13.40M Fornecimento total 13,399,859.845449 13,399,859.845449 13,399,859.845449

A capitalização de mercado atual de Futardio cult é $ 173.00K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.49K. A oferta em circulação de FUTARDIO é 13.40M, com um fornecimento total de 13399859.845449. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 173.00K.