Preço de Furo hoje

O preço ao vivo de Furo (FURO) hoje é $ 0.00000498, com uma variação de 0.53% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FURO para USD é de $ 0.00000498 por FURO.

Furo ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,982.01, com um fornecimento em circulação de 997.67M FURO. Nas últimas 24 horas, FURO foi negociado entre $ 0.00000497 (mínimo) e $ 0.00000503 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00865713, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000409.

No desempenho de curto prazo, FURO movimentou-se -0.47% na última hora e +8.39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Furo (FURO)

Capitalização de mercado $ 4.98K$ 4.98K $ 4.98K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.98K$ 4.98K $ 4.98K Fornecimento Circulante 997.67M 997.67M 997.67M Fornecimento total 997,674,575.7383333 997,674,575.7383333 997,674,575.7383333

A capitalização de mercado atual de Furo é $ 4.98K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FURO é 997.67M, com um fornecimento total de 997674575.7383333. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.98K.