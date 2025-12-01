Preço de Funds are SAFU hoje

O preço ao vivo de Funds are SAFU (SAFU) hoje é $ 0.0000438, com uma variação de 5.88% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SAFU para USD é de $ 0.0000438 por SAFU.

Funds are SAFU ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 42,932, com um fornecimento em circulação de 979.97M SAFU. Nas últimas 24 horas, SAFU foi negociado entre $ 0.00004134 (mínimo) e $ 0.00005388 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00240412, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00003075.

No desempenho de curto prazo, SAFU movimentou-se -0.00% na última hora e +35.99% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Funds are SAFU (SAFU)

Capitalização de mercado $ 42.93K$ 42.93K $ 42.93K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 43.81K$ 43.81K $ 43.81K Fornecimento Circulante 979.97M 979.97M 979.97M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Funds are SAFU é $ 42.93K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SAFU é 979.97M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 43.81K.