Preço de Fud the Pug hoje

O preço ao vivo de Fud the Pug (FUD) hoje é $ 0, com uma variação de 6.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FUD para USD é de $ 0 por FUD.

Fud the Pug ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 331,505, com um fornecimento em circulação de 57.50T FUD. Nas últimas 24 horas, FUD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FUD movimentou-se -0.06% na última hora e -20.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Fud the Pug (FUD)

Capitalização de mercado $ 331.51K$ 331.51K $ 331.51K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 435.22K$ 435.22K $ 435.22K Fornecimento Circulante 57.50T 57.50T 57.50T Fornecimento total 75,490,000,000,000.0 75,490,000,000,000.0 75,490,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Fud the Pug é $ 331.51K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FUD é 57.50T, com um fornecimento total de 75490000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 435.22K.