Preço de fsjal hoje

O preço ao vivo de fsjal (FSJAL) hoje é $ 0.00064955, com uma variação de 1.69% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FSJAL para USD é de $ 0.00064955 por FSJAL.

fsjal ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 649,629, com um fornecimento em circulação de 1.00B FSJAL. Nas últimas 24 horas, FSJAL foi negociado entre $ 0.00056971 (mínimo) e $ 0.0006997 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00172293, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00006157.

No desempenho de curto prazo, FSJAL movimentou-se -1.37% na última hora e +2.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de fsjal (FSJAL)

Capitalização de mercado $ 649.63K$ 649.63K $ 649.63K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 649.63K$ 649.63K $ 649.63K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

