Preço de FROGBULL hoje

O preço ao vivo de FROGBULL (FROGBULL) hoje é $ 0, com uma variação de 2.27% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FROGBULL para USD é de $ 0 por FROGBULL.

FROGBULL ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 26,429, com um fornecimento em circulação de 957.19M FROGBULL. Nas últimas 24 horas, FROGBULL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0025118, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FROGBULL movimentou-se +0.47% na última hora e +40.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de FROGBULL (FROGBULL)

Capitalização de mercado $ 26.43K$ 26.43K $ 26.43K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 26.43K$ 26.43K $ 26.43K Fornecimento Circulante 957.19M 957.19M 957.19M Fornecimento total 957,194,501.955429 957,194,501.955429 957,194,501.955429

A capitalização de mercado atual de FROGBULL é $ 26.43K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FROGBULL é 957.19M, com um fornecimento total de 957194501.955429. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 26.43K.