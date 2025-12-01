Preço de Frog X Toad 6900 hoje

O preço ao vivo de Frog X Toad 6900 (FXT) hoje é --, com uma variação de 2.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FXT para USD é de -- por FXT.

Frog X Toad 6900 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 15,228.23, com um fornecimento em circulação de 69.00B FXT. Nas últimas 24 horas, FXT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00001196, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FXT movimentou-se -- na última hora e +5.94% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Frog X Toad 6900 (FXT)

Capitalização de mercado $ 15.23K$ 15.23K $ 15.23K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.23K$ 15.23K $ 15.23K Fornecimento Circulante 69.00B 69.00B 69.00B Fornecimento total 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Frog X Toad 6900 é $ 15.23K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FXT é 69.00B, com um fornecimento total de 69000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.23K.