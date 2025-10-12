Informações de preço de FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00011511$ 0.00011511 $ 0.00011511 Menor preço $ 0.00000554$ 0.00000554 $ 0.00000554 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) -20.68% Variação de Preço (7d) -20.68%

O preço em tempo real de FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX) é $0.0000056. Nas últimas 24 horas, FIGHTX foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de FIGHTX é $ 0.00011511, enquanto o mais baixo é $ 0.00000554.

Em termos de desempenho de curto prazo, FIGHTX variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -20.68% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de FreeInnovGovHopeThrstX (FIGHTX)

Capitalização de mercado $ 5.60K$ 5.60K $ 5.60K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.60K$ 5.60K $ 5.60K Fornecimento Circulante 999.91M 999.91M 999.91M Fornecimento total 999,914,913.72 999,914,913.72 999,914,913.72

A capitalização de mercado atual de FreeInnovGovHopeThrstX é $ 5.60K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FIGHTX é 999.91M, com um fornecimento total de 999914913.72. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.60K.