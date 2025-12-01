Preço de FREEDA hoje

O preço ao vivo de FREEDA (FREEDA) hoje é $ 0.00000436, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FREEDA para USD é de $ 0.00000436 por FREEDA.

FREEDA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,363.48, com um fornecimento em circulação de 1.00B FREEDA. Nas últimas 24 horas, FREEDA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00004477, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000422.

No desempenho de curto prazo, FREEDA movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de FREEDA (FREEDA)

Capitalização de mercado $ 4.36K$ 4.36K $ 4.36K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.36K$ 4.36K $ 4.36K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

