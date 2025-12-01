Preço de Free Republic of Verdis hoje

O preço ao vivo de Free Republic of Verdis (VERDIS) hoje é --, com uma variação de 6.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de VERDIS para USD é de -- por VERDIS.

Free Republic of Verdis ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 62,152, com um fornecimento em circulação de 998.37M VERDIS. Nas últimas 24 horas, VERDIS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, VERDIS movimentou-se +1.28% na última hora e +16.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Free Republic of Verdis (VERDIS)

Capitalização de mercado $ 62.15K$ 62.15K $ 62.15K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 62.15K$ 62.15K $ 62.15K Fornecimento Circulante 998.37M 998.37M 998.37M Fornecimento total 998,371,975.1227065 998,371,975.1227065 998,371,975.1227065

A capitalização de mercado atual de Free Republic of Verdis é $ 62.15K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VERDIS é 998.37M, com um fornecimento total de 998371975.1227065. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 62.15K.