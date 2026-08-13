Preço de Frank Ocean hoje

O preço ao vivo de Frank Ocean (FRANK) hoje é $ 0, com uma variação de 3.76% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FRANK para USD é de $ 0 por FRANK.

Frank Ocean ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 25,354, com um fornecimento em circulação de 961.40M FRANK. Nas últimas 24 horas, FRANK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00148586, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FRANK movimentou-se -0.03% na última hora e -48.07% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Frank Ocean (FRANK)

Capitalização de mercado $ 25.35K$ 25.35K $ 25.35K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.35K$ 25.35K $ 25.35K Fornecimento Circulante 961.40M 961.40M 961.40M Fornecimento total 961,404,971.160552 961,404,971.160552 961,404,971.160552

A capitalização de mercado atual de Frank Ocean é $ 25.35K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FRANK é 961.40M, com um fornecimento total de 961404971.160552. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 25.35K.