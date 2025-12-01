Preço de Fox inu hoje

O preço ao vivo de Fox inu (FINU) hoje é $ 0.00122625, com uma variação de 4.62% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FINU para USD é de $ 0.00122625 por FINU.

Fox inu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 121,228, com um fornecimento em circulação de 98.86M FINU. Nas últimas 24 horas, FINU foi negociado entre $ 0.00117895 (mínimo) e $ 0.00130454 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00865818, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FINU movimentou-se -0.02% na última hora e +23.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Fox inu (FINU)

Capitalização de mercado $ 121.23K$ 121.23K $ 121.23K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 121.23K$ 121.23K $ 121.23K Fornecimento Circulante 98.86M 98.86M 98.86M Fornecimento total 98,861,316.01199204 98,861,316.01199204 98,861,316.01199204

