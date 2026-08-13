Preço de Fox Bets AI hoje

O preço ao vivo de Fox Bets AI (FOX) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FOX para USD é de $ 0 por FOX.

Fox Bets AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 15,252.62, com um fornecimento em circulação de 350.00M FOX. Nas últimas 24 horas, FOX foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00133299, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FOX movimentou-se -- na última hora e +0.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Fox Bets AI (FOX)

Capitalização de mercado $ 15.25K$ 15.25K $ 15.25K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 43.58K$ 43.58K $ 43.58K Fornecimento Circulante 350.00M 350.00M 350.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Fox Bets AI é $ 15.25K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FOX é 350.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 43.58K.