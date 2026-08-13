Qual é o preço atual de Forma Robotics?

O preço em tempo real de Forma Robotics (FORMA) é R$ BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como Forma Robotics está posicionado no mercado?

Forma Robotics ocupa atualmente a posição de número #9177 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$83363.7780830692371000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de FORMA?

A oferta circulante de FORMA é de 99986885.0111329 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de Forma Robotics?

Nas últimas 24 horas, Forma Robotics teve uma variação de preço entre R$ (mínimo de 24 horas) e R$ (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante Forma Robotics está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

Forma Robotics atingiu um máximo histórico de R$0.0303670274551632027000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de FORMA hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de Forma Robotics?

A movimentação atual do preço de -0.79% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Solana Ecosystem,Robotics. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.