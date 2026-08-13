Qual é o preço atual de ForgAI?

O preço em tempo real de ForgAI (FORGAI) é R$ BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como ForgAI está posicionado no mercado?

ForgAI ocupa atualmente a posição de número #8982 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$92767.9179146398221000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de FORGAI?

A oferta circulante de FORGAI é de 958993000.0 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de ForgAI?

Nas últimas 24 horas, ForgAI teve uma variação de preço entre R$ (mínimo de 24 horas) e R$ (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante ForgAI está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

ForgAI atingiu um máximo histórico de R$, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de FORGAI hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de ForgAI?

A movimentação atual do preço de 0.19% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à BNB Chain Ecosystem,Meme,AI Meme. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.