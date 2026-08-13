Preço de foreskin hoje

O preço ao vivo de foreskin (HOOD) hoje é $ 0, com uma variação de 6.34% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HOOD para USD é de $ 0 por HOOD.

foreskin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 34,446, com um fornecimento em circulação de 868.51M HOOD. Nas últimas 24 horas, HOOD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00158288, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HOOD movimentou-se -0.14% na última hora e +20.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de foreskin (HOOD)

Capitalização de mercado $ 34.45K$ 34.45K $ 34.45K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 39.66K$ 39.66K $ 39.66K Fornecimento Circulante 868.51M 868.51M 868.51M Fornecimento total 868,507,809.7582701 868,507,809.7582701 868,507,809.7582701

A capitalização de mercado atual de foreskin é $ 34.45K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HOOD é 868.51M, com um fornecimento total de 868507809.7582701. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 39.66K.