O preço ao vivo de Football World Community (FWC) hoje é --, com uma variação de 0.86% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FWC para USD é de -- por FWC.

Football World Community ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 228,058, com um fornecimento em circulação de 41,159.68T FWC. Nas últimas 24 horas, FWC foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FWC movimentou-se -0.22% na última hora e +5.85% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Football World Community (FWC)

Capitalização de mercado $ 228.06K$ 228.06K $ 228.06K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Fornecimento Circulante 41,159.68T 41,159.68T 41,159.68T Fornecimento total 2.0e+17 2.0e+17 2.0e+17

A capitalização de mercado atual de Football World Community é $ 228.06K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FWC é 41,159.68T, com um fornecimento total de 2.0e+17. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.11M.